"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İstanbul'da salgın önlemi: Bazı kurumlara HES kodu olmadan girilemeyecek

19 Eylül 2020, Cumartesi 14:50
İstanbul'da 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, dün Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı kararlar aldı.

Kovid -19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının, 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı ve 20.08.2020 tarih ve 13429 sayılı genelgeleri ile izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti. Öte yandan, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir."

Evde izolasyona tabi tutulan vatandaşların yükümlülüklerini ihlal etmesini önlemek amacıyla alınan önlemlere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayat eve sığar (HES) kodu uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren, Valilik, kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır."

AA

Etiketler: İstanbul, salgın, önlem, HES kodu, kurum
Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da salgın önlemi: Bazı kurumlara HES kodu olmadan girilemeyecek

    Küresel salgının 3 merkezi... Hindistan, Brezilya ve Meksika'nın son 24 saati

    'Normalleşme' ile İsrail'in işlediği suçları görmezden geliniyor'

    Dışişleri Bakanlığından Rus mahkemesinin 'Kırım Tatarları'na kararına tepki

    'Salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz'

    Demokrasi ve özgürlük olmazsa, kalkınma da olmaz

    Uzmanlar gelecekten endişeli... Plastik kirliliği alarm veriyor!

    Diplomatik seçenekler henüz tükenmedi

    Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor

    Esnafın kriz faturası ağırlaşıyor

    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 18 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de

    Yunan Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı

    'Hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu'

    TBMM, AYM kararını beklemeliydi

    'Kademeli mesai'nin detayları belli oldu

    Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

    Benzin ve motorine büyük zam

    'İstenmeyen mesajlar son bulacak'

    'Salgında mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Etkin muhalefet ihtiyacı
    Abdil YILDIRIM

    Sahte şeyhler, çakma tarikatler ve Bediüzzaman gerçeği
    Genel

    Demokrasi ve özgürlük olmazsa, kalkınma da olmaz
    Ahmet BATTAL

    Yumuşak beyan ve haykırış dengesi
    Faruk ÇAKIR

    Salgın mı, cehalet mi?
    Osman ZENGİN

    Vahdet Yılmaz, Ahmet Denktaş, Selahaddin Akyıl…
    H. Muharrem OKUR

    Cemaat-tarikat tartışmasında çözüm Said Nursî’de
    Yasemin YAŞAR

    Ailede rolleri tekrar tanımlamak
    Risale-i Nur'dan

    Dahildeki adaveti unutup, tam tesanüd etmeli
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya, Üstadın sesi ve Risale-i Nur'un nâşir-i efkârıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.