İstanbul’da ticari taksiciler denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Kadıköy’de kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Rıhtım Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında ekipler, taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi. Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, trafik kurallarına uyup uymadıkları ve yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, belgeleri eksik ve kural ihlali yapan taksicilere ceza yazıldı. AA

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.