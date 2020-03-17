İstanbul'da toplu taşımada büyük düşüş

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da vatandaşların büyük bölümünün toplu ulaşımı kullanmaması sonucu günlük toplum ulaşım sayısı 7.3 milyondan dün itibariyle 4.1 milyona düşerek, yüzde 44'e indi.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de alınan sıkı önlemlerin ardından 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 44'e kadar düştü. İstanbul'da sıradan bir iş gününde 7.3 milyon insanın kullandığı toplu taşıma sayısı 16 Mart Pazartesi günü 4.1 milyona geriledi. "RESMİ UYARILARA UYMALIYIZ" İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı % 44 seviyesine düşmüştür. Vatandaşlarımızı salgın hastalığa karşı verilen mücadelede resmî kurumların yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak isteriz" dedi.

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.