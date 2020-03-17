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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

İstanbul'da toplu taşımada büyük düşüş

17 Mart 2020, Salı 11:07
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da vatandaşların büyük bölümünün toplu ulaşımı kullanmaması sonucu günlük toplum ulaşım sayısı 7.3 milyondan dün itibariyle 4.1 milyona düşerek, yüzde 44'e indi.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de alınan sıkı önlemlerin ardından 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 44'e kadar düştü.

İstanbul'da sıradan bir iş gününde 7.3 milyon insanın kullandığı toplu taşıma sayısı 16 Mart Pazartesi günü 4.1 milyona geriledi.

"RESMİ UYARILARA UYMALIYIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı % 44 seviyesine düşmüştür. Vatandaşlarımızı salgın hastalığa karşı verilen mücadelede resmî kurumların yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda bir kez daha uyarmak isteriz" dedi.

 

Etiketler: İstanbul, toplu taşıma, düşüş
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