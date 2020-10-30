İstanbul'da yağış etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve sis etkili oldu.

Öğle saatlerinde başlayan yağış Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Fatih başta olmak üzere bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara sığınırken, bazı vatandaşların cuma namazını caminin dolu olması sebebiyle avlunun ıslak zemininde kıldığı görüldü. Büyükçekmece'de ise sürücüler, sis nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesini düşüren yoğun sis sebebiyle trafikte kısa süre yoğunluk oluştu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bölge genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmiş, kuvvetli yağış öngörülmesi nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. AA

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