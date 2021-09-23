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23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İstanbul'daki trafik yoğunluğu sağanakla katlandı

23 Eylül 2021, Perşembe 09:00
İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bu nedenle kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Kara Yolunda her iki istikamette de Göztepe ile Kartal arasında, TEM otoyolunda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde ve bağlantı yollarında trafik yoğun olarak ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri, O-3 bağlantı yolu, Metris kavşağı ve Seyrantepe, D-100 Kara Yolu Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sahil yolunda ise Ataköy, Dolmabahçe, Ortaköy arterlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Yenibosna, Şirinevler, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu olduğu görüldü.

İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

AA

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