"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İstanbul Emniyetinde atamalar

02 Mayıs 2020, Cumartesi 10:44
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek müdüriyet emrine alındı. Yüksek'in yerine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Şekip Akın atandı.

Muhabere Elektronik Şube Müdürü Erdem Torlak ise kendi görevinin yanı sıra vekaleten Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

Müdüriyet emrine alınan Necmettin Yüksek Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı iken Vodafone Park'ın yanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanmıştı.

AA

Etiketler: İstanbul Emniyeti, atama
Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı

    Havacılık sektörünün toparlanması 2022'yi bulabilir

    Bakan Selçuk: Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın

    AB koronavirüs aşısı için bağış toplayacak

    Kuzey Kore lideri fabrika açılışına katıldı

    Koronavirüs salgınında hasta olan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti

    Said Nursi hürriyeti hep gündemde tuttu

    Çocuklara güven verin

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    İlhaka Avrupa'dan red

    ABD'de ölü sayısı 63 bin 972'ye ulaştı

    "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırlandı

    DSÖ'den Trump'a cevap

    Güney Kore Milletvekili: Kim'in öldüğünden yüzde 99 eminim

    Bakan Koca: Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı

    ‘Evdekal’ ormanı kuruluyor

    "Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak"

    AFAD: Yurtlardan 35 bin 496 kişi tahliye edildi

    “Panikle tüketim virüs kadar tehlikeli”

    Salgın, işsizliğe rekor kırdıracak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Temsilî Cuma ve hutbe konuları
    Sebahattin YAŞAR

    Hanımla hasbihal
    Genel

    Çocuklara güven verin
    H. Muharrem OKUR

    İki farklı mektup
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Virüs isnadı” tartışması
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nin sebep olduğu tartışmalara doğru
    Risale-i Nur'dan

    Orucu bütün duygulara tutturmalı
    Genel

    Said Nursi hürriyeti hep gündemde tuttu
    Yasemin YAŞAR

    Bir başka mânâyla iktisat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.