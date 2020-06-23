İstanbul için çok zor geçen saatler... 1 vefat haberi var!

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valisi Yerlikaya, 1 kişinin vefat ettiğini açıkladı. Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk kurtarıldı.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu İBB Trafik verilerine göre saat 16.13 itibarıyla yüzde 45 oldu.

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalandılar

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi'ndeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı İstanbul Ofisi önünde bulunan ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.

Ayvansaray ve Halıcıoğlu metrobüs duraklarında yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Balat sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde kurulan pazarda sel suları pazar esnafına zor anlar yaşattı. Esnaf, mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi.

Hortum oluştu

Yağış nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde oluşan hortum ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

Çekmeköy Madenler Köprüsü'nün altında biriken su nedeniyle trafiğe kapanan Şile yönü, itfaiye ve belediye ekiplerinin tahliye işlemlerinin ardından trafiğe açıldı.

Bazı vatandaşların araçlarını zaman zaman meydana gelen doludan korumak için battaniye, yorgan, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtmeye çalıştığı görüldü.

Esenyurt'ta dere taştı

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi. Bazı sürücülerin su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca itfaiye ekipleri, Esenyurt'ta su basan bir bodrum katta engelli bir vatandaşın bulunabileceği bilgisi üzerine evin korkuluklarını keserek kurtarma çalışması başlattı.

'Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında mahsur kalan 3 Suriyeli çocuk kurtarıldı'

İstanbul Valiliğinden, "Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk kurtarıldı." açıklaması yapıldı.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu İBB Trafik verilerine göre saat 16.13 itibarıyla yüzde 45 oldu.

Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Çatalca'da da bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İlçede oluşan hortum nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi. Çatalca yolundaki bir dubleks evin çatısının uçtuğu, bahçesindeki ağaçların koptuğu, bahçe çitlerinin devrildiği gözlendi. Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle evin önündeki elektrik direği de devrildi.

Öte yandan, Silivri Selimpaşa'da yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Tramvay seferleri normale döndü

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bir süre Fındıklı-Bağcılar arasında yapılan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz normale dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Yağmur suyu otele girmesin diye yol kenarına halı rulolarından barikat kurdu

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su birikintisinin otele girmemesi için çaba gösteren yetkili, otelin içindeki halıları rulo yaptırarak binanın önüne barikat kurdu.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak suları, vatandaşlara zor anlar yaşattığı gibi bazı iş yeri, dükkan ve evleri de etkiledi.

D-100 karayolu Büyükçekmece mevkisi yan yolu üzerinde bulunan bir otelin çalışanları, otelin içine yağmur suyu girmemesi için ilginç bir yönteme başvurdu.

Başlarına poşet geçiren çalışanlar, otelin içindeki halıları rulo yapıp yolun kenarına dizerken, otel müdürü de trafiği kontrol etti.

Sürücülerin yolun kenarındaki su birikintisinden yavaş geçmeleri için yalın ayak suyun içine giren otel müdürü Güray Gül, yaptığı açıklamada, "Suyu engellemek için böyle yaptık. Daha önce başımıza geldi ama bu kadar değildi. Suyu sıçratmamaları için de sürücüleri uyarıyorum." dedi.