"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İstanbul, Kurban Bayramı'na hazır

13 Temmuz 2020, Pazartesi 13:00
İstanbul'da kurban satış ve kesim alanları, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazır hale getirildi.

Kurban Bayramı'nda yoğunluk beklenen hayvan pazar ve kesim alanlarındaki hazırlıklar, pandemi nedeniyle bu yıl dönüşüme uğradı.

Sağlık Bakanlığınca hayvan satış yerlerine yönelik önlemlerin belirlenmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğin ardından ilgili kurumlar ülke genelinde harekete geçti.

Pandemi sürecinde geçirilecek Kurban Bayramı'nda, kurban satış alanı bulunan ilçelerde vatandaşlar ile besici ve satıcıların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için belediyeler tarafından gerekli önlemler alınıyor.

Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, yaptığı açıklamada, ilçelerde önceki yıllarda da kaymakamlık başkanlığında komisyonların bulunduğunu, rutin ve standart uygulamaların olduğunu hatırlatarak, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak ek tedbirler alındığını kaydetti.

Bu kapsamda alanlara sınırlı sayıda kişinin alınacağını, girişte vatandaşların ateşlerinin ölçüleceğini ve dezenfektan kullanılmasının sağlanacağını belirten Söğütçü, kurbanlık getiren kamyon ve tırların da dezenfekte edildikten sonra hayvanların indirileceğini dile getirdi.

Söğütçü, 16 Temmuz itibarıyla hayvan girişlerinin yapılıp, satış alanının faaliyete başlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Her şeyin genelge, yasa ve kurallara uygun olmasını sağlayıp besicilerimizin zorluklarını, sıkıntılarını olabildiği kadar bertaraf edecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an itibarıyla çadırlarımız kuruldu. Sadece kesim ünitesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Yaklaşık bin kadar da kesim yapıyoruz. O da tabii bayramın birinci günü çok ciddi bir iş. Açık alanlarda kesime müsaade edilmiyor. Vatandaşımızın en azından burada güvenli bir şekilde ibadetini yapması için hizmet vermeye gayret ediyoruz."

İlçede 300 çadırlık bir alan oluşturulduğunu ve her çadırın yaklaşık 40 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Söğütçü, alanda 5 perondan oluşan kesim ünitesinin yer aldığını aktardı.

Söğütçü, pandemi nedeniyle ek tedbirler alındığına değinirken, şu bilgileri verdi:

"Önceki yıllarda da olabildiğince hijyenik şartlarda kurban satış alanı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu yıl ilave olarak giriş çıkışları da gerek satış gerekse kesim sürecinde bir miktar sınırlandıracağız. Kesimle ilgili önceki yıllarda bir sınırlamamız yoktu, hatta paylaşma ünitelerimiz vardı masa ve tartılarımızın olduğu, bu yıl onu yapamayacağız. Her kurban kesimi için 3 kadar kişiye izin vereceğiz, onlar kurbanlıklarının kesim sürecini takip edecekler. Daha sonra onların kolayca paylaşmasına olanak sağlayacak biçimde kurbanlık etlerini kendilerine teslim edeceğiz, ama paylaşmayı burada değil ama başka alanda yapacaklar. Çünkü pandemi nedeniyle çok fazla yoğunluk olmasına müsaade edemiyoruz. Her sokağın başında el dezenfektan noktalarımız ve stantlarımız olacak. Giriş çıkışları kontrollü yapacağız, ateş ölçerek ve dezenfekte ederek. Besicilerimize her yıl hediye çantalarımız oluyordu. Bu yıl hediye çantalarımızın içine tulum, çizme, el feneri gibi ihtiyaç duyabileceği malzemelerin yanı sıra el dezenfektanları, maske ve hijyen malzemeleri de dahil edeceğiz."

Belediyenin hemen hemen tüm birimlerinin alanda görev alacağını, ilgili kurumlarla da koordinasyon halinde olduklarını ifade eden Söğütçü, "İlçe Tarım Müdürlüğünün veterinerleri burada görev yapıyorlar. Karantina çadırlarını İlçe Tarım Müdürlüğüne tahsis edeceğiz. Sultanbeyli dışında İstanbul'un farklı bir noktasında kontrolsüz hayvan taşımacılığı olduğunda buraya getirebilmelerine olanak sağlayacağız ki bu genelge ile yapmamız gereken bir iş." dedi.

Esenyurt'ta her çadıra musluk bağlandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren belediyeler, özellikle kurban satış ve kesim alanı bulunan ilçelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gayret gösteriyor.

Esenyurt'ta belediye tarafından 72 bin metrekare alan üzerine kurulan 200 çadırlık kurban satış ve kesim alanında pandemi nedeniyle önlemler alındı. Kurbanlıklar gelmeden önce alana kurulacak çadırlar arasında 2 metre boşluk bırakıldı. Kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için her çadıra su hattı çekilerek musluk bağlandı. Kurban pazarının ve kesimhanenin çeşitli yerlerine pandemiyle ilgili bilgilendirme afişleri asan ekipler, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların alana girişini 2 ayrı kapıdan olacak şekilde planladı.

Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra zabıta ekipleri, alanda giriş çıkışları kontrol edecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurbanlıkların alana girişinde ve çadırlara alınmasında küpe ve sağlık kontrolü yapacak.

Hastalıklı kurban satışının önüne geçmek ve Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla belirlenen kurban satış ve kesim alanları dışında satış ve kesim yapılmasına izin verilmeyecek. 7 kapalı pazar ve 1 kesimhanede bayram boyunca veteriner hekimler görev yapacak.

Kesimde en fazla 3 hak sahibinin kurbanın başında bulunmasına izin verilecek

Kağıthane'de kurban satış ve kesim yerine vatandaşların giriş ve çıkışları tek kapıdan sağlanacak. Her gün pazarı ziyarete gelen vatandaşların ve satış yapanların ateşleri belediyede görevli sağlık personeli tarafından ölçülecek. Girişlerde vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacak. Sağlık personeli, her türlü acil durum için alanda hazır bulunacak. Temizlik ekipleri ise alanda sürekli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak, pazarın sağlık açısından güvenliğini sağlayacak.

Kurban pazar alanında vatandaşların ve satıcıların maskesiz dolaşımına, ayrıca el sıkışılarak pazarlık yapılmasına ve kurbanlıkların sergilendiği çadırlarda kalabalık oluşmasına izin verilmeyecek. Pazarın ortak alanlarında kalabalığa engel olunacak. Gerekirse yoğunluğun azalması için kısa süreliğine pazara yeni müşterilerin girmesine izin verilmeyecek.

Kurban kesimi için ilçede bu yıl randevulu çalışma uygulanacak. Satın aldığı kurbanını alanda kestirmek isteyen vatandaşlar önceden randevu alarak kurbanlıklarını kestirebilecek. Kurban kesimi esnasında en fazla 3 hak sahibinin kurbanın başında bulunmasına izin verilecek. Hak sahibi 3 kişi arasında 1,5 metre sosyal mesafe bulunması zorunlu olacak.

Alanlarının girişlerine dezenfektan stantları kurulacak

Üsküdar Belediyesince alanlara girişte vatandaşların ateşleri ölçülecek ve maskesi olmayanlara maske dağıtılacak. Kurban kesim alanlarının girişlerine dezenfektan stantları kurulacak, satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafe korunması sağlanacak. Bu alanlarda uzun süre kalınmasına izin verilmeyecek ve temastan uzak durulması sağlanacak.

Yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük şikayeti olan kişilerin alana girişine izin verilmeyecek. Kişisel ve sosyal hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda gerekli uyarı çalışmaları yazılı olarak çadır girişlerinde yer alacak. Maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerinin kullanıldıktan sonra belirlenen atık kutusuna atılması sağlanacak.

Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ve Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerine randevulu gidilmesi uygulamasına geçilecek.

Eyüpsultan'da belirlenen kurban satış satış ve kesim alanlarına vatandaşlar kontrollü olarak alınacak, sosyal mesafeye uyulması sağlanacak. Alana maskesiz girişlere izin verilmeyecek ve girişlerde vatandaşların ateşleri ekiplerince ölçülecek.

AA

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın

    Rusya'dan Ayasofya açıklaması

    Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma gece de devam etti: 1 üsteğmen şehit oldu

    Cari açık rakamları belli oldu

    Artvin Valisi Doruk: Selde 1 kişi vefat etti, 3 kişi kayıp

    Toplam vaka sayısı 13 milyonu aştı

    Borç ve faiz batağındayız

    Havaî fişeğin zararları saymakla bitmiyor

    Güvenlik adaletle sağlanır

    Aynı sevinci Aksa’da da yaşayalım

    Milletin nezdinde hiç müze olmadı

    Dünyada son 24 saat

    Heybeliada'daki yangınla ilgili 3 gözaltı var

    Sivasspor, Kadıköy'den 3 puan çıkarttı

    Kimlikleri belirlendi

    Heybeliada'daki yangın kontrol altına alındı: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

    Yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il açıklandı

    Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şeyhülislâm Zenbilli, Kanuni’yi niye terslemişti?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın Ayasofya mücadelesi
    Genel

    Güvenlik adaletle sağlanır
    Süleyman KÖSMENE

    İkiden biri olmaktan sakınmak lâzım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat misyonun serencâmı (1)
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman Tahir Paşa’nın itirazına cevap veriyor
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya müzahrafattan temizlenip ibadet mahalli olmalı
    Genel

    Borç ve faiz batağındayız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.