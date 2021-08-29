İstanbul sahilleri müsilajdan arındırıldı

MART AYINDAN İTİBAREN GÖRÜLEN MÜSİLAJIN, İSTANBUL SAHİLLERİNDE ETKİSİNİ BÜYÜK ORANDA KAYBETTİĞİ GÖRÜLDÜ.

Marmara Denizi’nde Mart ayından itibaren görülen müsilajın, İstanbul sahillerinde etkisini büyük oranda yitirdiği gözlendi. Marmara Denizi’nin büyük bölümünde sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot ile fosfor bolluğuna bağlı ortaya çıkan müsilaj kirliliğiyle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan çalışmalar büyük ölçüde sonuç verdi. Müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamında giderilmesi, toplanması ve yönetimi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla ilgili bakanlık, valilik ve belediyelere “Marmara Denizi Eylem Planı”nın uygulanmasına ilişkin bir genelge gönderildi. Bu kapsamda, 8 Haziran’da, Marmara’ya kıyısı olan kentlerde eş zamanlı “Müsilaj Temizliği Seferberliği” başlatıldı. Çalışmalar sonucunda müsilaj sorunu büyük ölçüde giderildi. AA

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