İstanbul son 5 yılın turizm rekorunu kırdı

İstanbul bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayarak bu alandaki son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı.

İstanbul Valiliği'nin 2019 yılı turizm raporunda açıkladığı verilere göre, turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 artış gösterdi 5.5 milyon barajını aştı.

İstanbul'un birkaç saatlik uçuşla dünyanın yarısına ulaşma kabiliyeti olduğunu belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2019'un ilk 5 ayında yaklaşık 5.5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 11'lik bir artış yakaladık. En çok ziyaretçi Almanya'dan. Almanya'yı, İran ve Rusya takip ediyor. 15 milyon nüfusumuz var. 15 milyon turist ağırlamayı arzu ediyoruz. İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa'da üçüncü, dünyada ilk 10'da." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi ziyaret eden her 100 kişiden 42'sinin İstanbul'a geldiğini hatırlatan Yerlikaya, "Dev metropolde bulunan otel, yatak kapasitesi, konaklama, servis ve hizmet kalitesinin dünyada 1 numara" olduğunu söyledi. Vali Yerlikaya, turhedeflerinin İstanbul'u tüm turizm başlıklarında ve ziyaretçi sayısında ilk 3'e sokmak olduğunu da sözlerine ekledi.