İstanbul’un su sorunu yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un su sorununun bulunmadığını, en az iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde ancak bazı riskler olabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü İstanbul’un birkaç ay içerisinde susuz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştü. Belediyenin borçlanmasına ilişkin olarak da İmamoğlu, “Bizim işimizle ilgili bir şikâyetimiz yok. Görevimizin farkındayız. Elbette ki görevimizi lâyıkıyla yerine getirme çabasındayız. Biz sadece görevi yerine getirmeyenlerle ilgili duyuru yapmıştık. Yani, kamu kurumlarının, kamu bankalarının görevlerini yeterince, liyakatli ve de vicdanlı, adaletli yapmamasının yansımasından bahsettik” ifadelerini kullandı. Davutpaşa’daki İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulu’nu ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan İmamoğlu, İBB Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’ni (İSMEK) yarı zamanlı, mevsimlik çalışandan daha çok sürekli çalışan yapısına kavuşturmak istediklerini söyledi. AA

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