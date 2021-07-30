İstanbul’un yüzde 41’i aşı olmak istemiyor

İBB’nin yaptırdığı ankete göre İstanbul’da henüz aşı olmayanların yüzde 41,5’i aşı karşıtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı ankete katılanların arasında henüz aşı olmayanların yüzde 41,5’i Covid-19 aşısı olmak istemediğini söyledi. Artıgerçek’deki habere göre İBB İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Araştırması’yla şehir halkının ev içi gündeminden duygu durumuna, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutuyor. İstanbul Barometresi Haziran 2021 Raporu, 26 Haziran-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında 670 İstanbul sakiniyle telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Katılımcılara, İstanbul’un gündeminde yer alan sorunlar ve duygu durumlarına ilişkin sorular yöneltildi.

HAYAT MEMNUNİYETİ GERİLEMEYE DEVAM ETTİ

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 39,2’si Marmara Denizi kıyılarında görülen deniz salyasının, yüzde 30,8’i Kanal İstanbul tartışmalarının İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. Katılımcılar, Kanal İstanbul’a harcanacak paranın daha öncelikli sorunlara ayrılması gerektiğini kaydetti. Henüz aşılanmayanların yüzde 41,5’i ise hiçbir bilimsel gerçekliği olmamasına rağmen Covid-19 aşısı olmak istemediğini söyledi. Aşı karşıtlarının yüzde 39,4’ü 18-44 yaş grubunda, yüzde 54,17’i ise 45-59 yaş grubunda yer aldı.

Araştırmaya katılanların hayat memnuniyeti, Mayıs ayında yüzde 4,7 iken Haziran ayında 4,6’ya; mutluluk oranı ise yüzde 5’ten yüzde 4,9’a geriledi. İstanbul’un ilk üç sorunu, geçmiş aylarda da olduğu gibi yine deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu. Ankete katılanların yüzde 46,4’ü olası İstanbul depremini, yüzde 37’si ekonomik sorunları ve yüzde 36,9’u ulaşımı sorun olarak belirtirken bunları göçmen ve mülteci konusu takip etti.

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Gelecek hafta vak’alar 40 binleri bulabilir

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, Koronavirüs’e karşı aşılama sürecinin etkisiyle 8 Haziran’dan bu yana hiçbir sağlık çalışanının virüs sebebiyle ölmediğini belirtti. Beytemür, vak’aların artmasına dikkat çekerek, önümüzdeki hafta vak’aların 40 bini bulabileceğini söyledi. Cumhuriyet’tin haberine göre; ATO Genel Sek- reteri Baytemür, günlük vak’aların yeniden 20 binleri bulmasının bayram hareketliliğinden kaynaklı olduğunu söyleyerek, “Yaşadığımız durumu en iyi anlatan tanım da ‘aşısızlar pandemisi” ifadesini kullandı.