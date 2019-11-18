İstanbul yoğun sisle uyandı

İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

İstanbul genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaştı. Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Kurtköy'de seferler normale döndü İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Kurtköy Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi. Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğü'nden alınan bilgiye yer verilerek, saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Kurtköy Havalimanı'na yapılamayan seferlerin normale döndüğü belirtildi. AA

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