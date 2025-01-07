İstanbullu okuyucularımız buluştu

İstanbul’daki okuyucularımız geçtiğimiz Pazar günü, gazetemizin Güneşli’deki merkez binasında düzenlenen sabah kahvaltısında buluşup hasret giderdi.

Gazetemizin mescidinde bir araya gelen okuyucularımız, kahvaltı sonrası yapılan Risale-i Nur dersini de dinledi. İstanbul Yeni Asya okuyucularının yaptığı faaliyetlerin de tanıtıldığı programda, bilhassa üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmalara dikkat çekildi. Yeni Asya gazetesinin mühim bir hizmet ifa attiğine dikkat çekilen konuşmalarda, gazetemizin abone sayısının arttırılması ve bilhassa e-gazete aboneliğe önem verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurul Üyesi Hasan Güneş de yaptığı konuşmada, öğrencilerin burslarla desteklendiğini ve bu çalışmaların arttırılacağını ifade etti. Gazetemizin merkez binasındaki ‘uhuvvet buluşması’na İstanbul’da ikamet eden yazarlarımız da katıldı. Okunan dua ve sonrasında kılınan öğle namazı ile program sona erdi. Yeni Asya - İstanbul

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