İyilik sepeti doluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kurban Bayramı öncesi başlattığı “Afiyet Ver” kampanyasına hayırseverlerin verdiği destek ilk 3 günde 4 milyon TL’yi aştı.

“6 Milyon Tek Yürek” kampanyası ile Başkent’ten iyilik hareketi başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplumsal dayanışma çağrılarına bir yenisini daha ekledi. “Su Ver”, “El Ver”, “Bilet Ver” ve “İftar Ver” kampanyaları ülke sınırlarını aşarken, Başkan Yavaş tarafından Kurban Bayramı öncesi 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan “Afiyet Ver” kampanyasına ilk 3 günde yapılan destek 4 milyon TL’yi aştı. Günlük olarak istatistiki sonuçların paylaşıldığı kampanyada son 72 saatte 72 binden fazla paket kavurma ve kıyma siparişi alınırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Yavaş’ın “iyilik bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı yeni kampanya sayesinde “afiyetver.com” adresi üzerinden yapılan yardımlarla iyilik sepeti dolmaya devam ediyor. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.