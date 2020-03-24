İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden AVM açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM’lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapatılan yerlere ilave olarak insan sirkülasyonunun yoğun, virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin (AVM) de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı doğrultusunda, bu kararın İzmir'deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildiği bildirildi. AA

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