İzmir’de 26 ormanlık alanda piknik yasaklandı

İzmir’de orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında 26 ormanlık alana girişler yasaklandı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 28.04.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararının 31. maddesine dayanarak 26 ormanlık alana girişlerin, 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arasında yasaklanacağı duyuruldu. “Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır” şeklinde yapılan açıklamada, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Haber Merkezi

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