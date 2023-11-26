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26 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

İzmir'de sokaklar su altında kaldı

26 Kasım 2023, Pazar 13:16
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı. Müzisyenleri itfaiye lastik botla kurtardı.

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.

Kentte dün gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.

Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla doldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çevredeki sitelerin görevlileri, siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.

Araçlarının suda kalmaması için çabalayan 2 motorlu kuryenin, başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladıkları görüldü.

Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştı.

İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.

"Müzisyenler botla kurtarıldı"

Konak ilçesindeki Alsancak Kordonboyu ile Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları sular altında kaldı.

Burada da çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Sular altında kalıp çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.

AA

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