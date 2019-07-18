İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu, örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Kent genelinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı olan yayın, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. AA

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