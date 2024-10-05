İzmir’in suyu için tehlike çanları çalıyor

İzmir’in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl bölgede yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle İzmir’in ana içme suyu kaynağı olan ve kentin yüzde 44’lük su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda geçen yıl bugüne göre yüzde 31,07 olan su seviyesi, yüzde 16,83’e düştü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin 2008 yılı sonrası en düşük seviyeye geldiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Yaşar, aralık ayına kadar su seviyesinin yüzde 10’lara düşmesini beklediğini belirterek, İzmir’in için tehlike çanlarının çaldığını söyledi. Haber Merkezi

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