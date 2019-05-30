"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'Kadir gecesi inanç ve ahlakı kuşanmanın zamanıdır'

30 Mayıs 2019, Perşembe 17:12
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebeyle bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliğin, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlaması olduğunu belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in insanları birbirine yaklaştırıp kardeş kılacağını, umutla geleceği inşa edecek en büyük değer ve en önemli hazine olduğunu vurguladı. Erbaş, bu gecenin Kur'an'ın getirdiği tevhit, adalet, merhamet, sevgi gibi insanı ve toplumu yücelten değerlerle buluşup huzurlu ve onurlu bir hayata kavuşmayı ifade ettiğini vurguladı.

Erbaş, varlık gayesini gerçekleştirmek isteyen insanın, kendisine sunulan ikram ve lütufların kıymet ve değerini anladığı oranda değerini yükselteceğini aktararak, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebeyle bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Gafletle geçen yıllarımızın affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bizlere verilen eşsiz bir fırsat olan bu gece, kıymetini bilmeden tükettiğimiz ömür için tövbe imkanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: Kadir gecesi, inanç, ahlak
Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Kadir gecesi inanç ve ahlakı kuşanmanın zamanıdır'

    İsveç'te bir belediyede 13 yaş altı öğrencilere başörtüsü yasağı

    Oslo'da görüşmeler tıkandı

    Kabil'de askeri okula saldırı: 6 ölü

    İşgalci 'işgalini' ihaleye açtı

    Putin: Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir

    'Sağlıklı Bayram Sofrası' için tavsiyeler

    Gidiş-dönüş biletleri tükendi: "Muazzam bir yoğunluk var"

    Gözler yarın açıklanacak büyüme rakamlarına çevrildi

    Şehit Mehmet Taşhan dualarla uğurlandı

    Başakşehir'de bir dönemin sonu

    "Yargı Reformu Belgesi''ne ilişkin detaylar belli oldu

    Binalara engelli erişimi şartı geliyor

    Yenikapı Meydanı'nda 313 bin kişiyle enderun usulü teravih

    'Kısa zamanda bitebilir, aylar da sürebilir'

    Meteoroloji'den 8 şehre sağanak uyarısı!

    Mahathir: Yeni bir dünya düzenine ihtiyacımız var

    İran, ABD ile müzakere edecek mi?

    ''Ayasofya sağır edici bir suskunluk içerisindedir''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı aşıldıkça
    Genel

    Siyasi istismar dinden soğutuyor
    Genel

    ''35 günün 30'unda güneşi görmedim''
    Genel

    Altaylı: AKP’liler de yapılanlardan rahatsız
    Risale-i Nur'dan

    Kadir Gecesi’nin hakikatini yüz bin el ile aramak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetçilerin tövbesi ve kul hakkı
    Genel

    "Yargı Reformu Belgesi''ne ilişkin detaylar belli oldu
    Genel

    Ümmet adına sancı duydu
    Ahmet BATTAL

    Tapuya ve notere güvenmek hakkında…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.