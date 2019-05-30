'Kadir gecesi inanç ve ahlakı kuşanmanın zamanıdır'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebeyle bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliğin, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlaması olduğunu belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in insanları birbirine yaklaştırıp kardeş kılacağını, umutla geleceği inşa edecek en büyük değer ve en önemli hazine olduğunu vurguladı. Erbaş, bu gecenin Kur'an'ın getirdiği tevhit, adalet, merhamet, sevgi gibi insanı ve toplumu yücelten değerlerle buluşup huzurlu ve onurlu bir hayata kavuşmayı ifade ettiğini vurguladı. Erbaş, varlık gayesini gerçekleştirmek isteyen insanın, kendisine sunulan ikram ve lütufların kıymet ve değerini anladığı oranda değerini yükselteceğini aktararak, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebeyle bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Gafletle geçen yıllarımızın affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bizlere verilen eşsiz bir fırsat olan bu gece, kıymetini bilmeden tükettiğimiz ömür için tövbe imkanıdır." değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 75

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.