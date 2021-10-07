Kâğıt toplayıcılarına gece baskınları sürüyor

İstanbul’da atık kağıt toplayıcılarına yönelik polisin gece baskınları sürüyor.

Ataşehir’in ardından bu gece de Sancaktepe’de kağıt toplayıcılarının barındığı yerler ile kağıt toplama alanları yıkıldı. 36 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda mülteci kağıt toplayıcısı gözaltına alındı. İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınanlar, üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi’ne götürüldü. Önceki gece de 49 ayrı adrese yapılan baskınlarda kağıt toplayıcısı 200 kişi gözaltına alınmış, 3 kağıt toplama işçisi tutuklanmıştı.

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