Kapadokya'daki balon turları 3 gündür yapılamıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyor.

3 Nisan'dan bu yana rüzgar etkili Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve tabii güzelliklerini ziyaret eden turistlerin, peribacaları ve tabii kaya oluşumları ile kaplı vadilerinin bakışı izlemesine imkan sunan balon turlarının, hava tahminlerine göre önümüzdeki günlerde yeniden başlaması bekleniyor. Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor. Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle yapılabiliyor. AA

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