Kapı kapı kömür dağıtılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “Başkent Kart” uygulaması sürüyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ihtiyaç sahibi vatandaşlara bundan sonra yakacak yardımının Başkent Kart üzerinden yapılacağını açıklayan Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara’da sona erdi. 28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150’şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırdık. Bir elin verdiğini diğer el görmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Ankara - anka

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