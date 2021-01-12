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12 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Kar yağmasını sabırsızlıkla bekliyorlar

12 Ocak 2021, Salı 14:00
Atlarını ahırlardan çıkarıp her gün sezona hazır tutmaya çalışan yüzeyi tamamen donan Ardahan'daki Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları, turistleri gezdirebilmek için kar yağmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Son günlerde dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde henüz beklenen kar yağışı olmadı.

Buzlu zeminin kaygan olması nedeniyle turistleri gezdiremeyen atlı kızakçılar, kar yağışını sabırsızlıkla bekliyor.

Atlarını sezona hazır tutmak isteyen atlı kızakçılar, beygirlerini zaman zaman kıyı kesimlerinde buz üzerine çıkarıp ağır tempoda gezdiriyor.

"Göl erken dondu"

Atlı kızakçı Ufuk Ada, önceki yıllara oranla gölün daha erken donduğunu söyledi.

Göldeki donmanın istenilen seviyeye ulaştığını ifade eden Ada, şöyle konuştu:

"Çıldır Gölü, geçen yıla oranla hem erken dondu hem de kısa sürede istenilen buz kalınlığına ulaştı. Buz tutmasına sevindik fakat kar olmayınca buna da üzüldük çünkü atların nalları bile yeterli olmuyor. Çok ilerleyip hız yapamıyoruz ancak kıyı kesiminde küçük turlar atabiliyoruz. Atın gidebildiği kadar hizmet verebiliyoruz. Kar yağışını dört gözle bekliyoruz. Bu hasret bitsin istiyoruz."

Bölgede fotoğraf çekmek isteyenler için bulunduğunu belirten Ada, talep üzerine kıyı kesiminde kısa turlar attığını dile getirdi.

Ada, onlarca atlı kızakçının kar yağışını beklediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Aslında biz beş kişilik bir ekibiz ancak tek ben geldim. Ben de istediğim verimi alamıyorum çünkü istediğimiz şekilde açılamıyoruz, risk var. Buz kalınlığı çok ideal ancak atın nalının zemini tutması lazım. Tutabilmesi için de kar olması gerek. Diğer türlü atları çok zorlamış oluyoruz. Hayvan nal tutmayınca ilerlemekte güçlük çekiyor."

AA

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