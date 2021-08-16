Karadeniz'deki sel felaketinde ölü sayısı 74'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişinin vefat ettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta yaşanan selde köprüleri büyük ölçüde yıkılan ve hasar gören Sinop'un Ayancık ilçesinde, köprü çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün (HASK), Ayancık ilçesindeki kurulumunu da takip eden Karaismailoğlu, ilçede ulaşımın yeniden normale dönmesi için yoğun bir çalışma olduğunu vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, "Aynı şekilde Türkeli'de, Bozkurt'ta Bartın'da da devletimizin bütün kurumlarının bütün bakanlıkların çok hummalı topyekun bir mücadelesi var. İnşallah bu sel afetinin 5. gününde yaraları sarmaya başladık." diye konuştu. Euronews Türkçe

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