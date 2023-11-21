"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Karadeniz Ereğli'de batan geminin yeri tespit edildi

21 Kasım 2023, Salı 20:06
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı geminin yerinin limanın uç tarafında tespit edildiğini bildirdi.

Memiş, Karadeniz Ereğli sahilinde gazetecilere, pazar günü saat 10.30 sıralarında irtibat kesilen 12 Türk mürettebatlı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin limanın uçlarında battığını anımsattı.

O günden bu saate kadar yapmış oldukları çalışmalar neticesinde geminin konumunu tespit ettiklerini belirten Memiş, "Tam da uzman arkadaşlarımızın tahmin etmiş olduğu bölgede geminin battığını biliyoruz ve orada dalgıçlarımız şu anda arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunmaktalar." dedi.

Memiş, gemiyi tahmin etikleri gibi limanın uç tarafında batmış halde bulduklarını, AFAD, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandarma SAK, emniyet ve gönüllü dalgıçlardan oluşan 159 kişilik arama kurtarma ekibinin çalışmalarına devam ettiğini ve çalışmalarda 4 su altı robotu kullandıklarını söyledi.

Şu anda olumsuz hava muhalefetinin bulunmadığını ancak deniz çalkantılı olduğu için dipteki görüş seviyesinin 30 santimetreye kadar düştüğünü anlatan Memiş, "Dronlarımızı da uçuruyoruz. İnşallah geriye kalan 11 mürettebatımızla ilgili olarak da ilerleyen süreçte bilgi vereceğiz." diye konuştu.

Memiş, fırtınadan etkilenen Ereğli'deki zarar tespit ve temizlik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğüne değinerek, kısa sürede afetin meydana getirdiği zararları giderip, Ereğli sokaklarını eski haline getirmek için büyük çaba sarf edeceklerini ama asıl odaklarının 11 mürettebatın bulunması olduğuna dikkati çekti.

"Kayıp mürettebattan herhangi bir haber alamadık"

Bir gazetecinin en son haber alınmasından bu yana batan geminin mürettebatıyla iletişim kurulup kurulamadığına ilişkin soruya Memiş, "Kayıp mürettebattan herhangi bir haber alamadık. Arama ve tarama çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, ne kadar kötü görünürse görünsün vatandaşlarımızı sağ olarak değerlendirip bütün arama ve tarama çalışmalarımızı buna göre yürütürüz. Bu işin kuralı bu şekildedir ve çalışmalarımıza devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Geminin nerede ve ne kadar derinlikte bulunduğuna ilişkin soru üzerine de Memiş, şunları kaydetti:

"Orası askeri bölge. Limanın tam ucunda, tam da o kasırganın olduğu sırada tespitlerimiz vardı gemiyle ilgili olarak. Tahmin ettiğiniz yerde bulduk. Limanın uç tarafında, yanaşmaya çalışmış aslında o ama askeri yasak bölge orası, orayı görebilseniz tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarını 9-10 metre yüksekliğindeki dalgalar paramparça etmiş. Yıkıma uğramış o bölge ama şu anda şartlar arama tarama ve kurtarma için uygun. Ekiplerimiz şu anda dalış yapıyor. Şu anda biz burada sizlere canlı olarak bilgilendirme yaparken oradaki dalgıçlarımız sürekli dalış yapıyor."

"Arkadaşlarımız geminin yaşam alanlarına girmeyi başardı"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da bu sabah denizin sakinleşmesiyle dalgıçların dalış imkanı bulduğunu anlattı.

Gemi enkazına ulaşıldığını anımsatan Hacıbektaşoğlu, "Hemen mendireğe 25 metre mesafede, geminin bulunduğu yerde yaklaşık derinlik 15 metre civarı. Maalesef gemi kırıma uğramış vaziyette. Şu anda dipte görüş mesafesi 30 santimetreye kadar düşüyor. Arkadaşlarımız geminin yaşam alanlarına girmeyi başardı." şeklinde konuştu.

Açıklama öncesinde denizcilerin aileleriyle bir araya geldiklerini söyleyen Hacıbektaşoğlu, çalışmalara ilişkin merak içinde olan vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydetti.

Zonguldak'ta kapalı yol bulunmadığını, hasar alan yollarla ilgili Karayolları, İl Özel İdaresi ve ilgili ekiplerin çalışmalarına devam ettiğine işaret eden Hacıbektaşoğlu, okullardaki hasar tespitlerinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirerek, "Dün açıklamıştık, sadece Karadeniz Ereğli ilçemizde bugün ve yarın okullara ara vermiştik. Sonrasında okulların durumuna göre ihtiyaç olursa okul bazında tatil edeceğiz. Bu çok kısa süreli olacak." ifadesini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, bu sabah itibariyle 1605 vatandaşa elektrik hizmeti sağlanamadığını belirterek, bunlardan 1592'sinin Karadeniz Ereğli'de, 13'ünün de kent merkezinde bulunduğunu söyledi.

Bütün ekiplerin sahada yer aldığını, bugün içerisinde tüm vatandaşları elektriğe kavuşturmayı hedeflediklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, hasar tespit çalışmalarının da bugün tamamlanacağını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Vergi ve icra borcu ödeme" içerikli iletilere dikkat!

    İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak

    'Geçici ateşkes sağlansa dahi savaşa devam edeceğiz'

    Gazetecilerden acil yardım çağrısı

    Gazze’deki can kaybı hiçbir çatışmada bu kadar olmadı

    Maaş, kiraya yetmiyor

    İstanbul’a kar geliyor - 4 ilde ulaşıma kar engeli

    Çocuklarımız barış içinde bir dünyada yaşamalı

    "Almanya'da Müslüman düşmanlığı sorunumuz var"

    Her önüne gelene silah ruhsatı veriliyor

    Karadeniz Ereğli'de batan geminin yeri tespit edildi

    O sığınakları İsrail inşa etti

    Kara listeye İsrail niye alınmadı?

    Darbe anayasasından bu kafayla mı kurtulacağız?

    İsrail’e giden gemilerin bir izahı var mı?

    Afyonkarahisar'da 2 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlenerek vefat etti

    'İsrail, İsrailli esirlere "kitlesel Hannibal Protokolü" uyguladı'

    Gaziantep'te yük asansöründen düşen 2 işçi vefat etti

    Muğla'ya ve Aydın'a kuvvetli sağanak uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50+1 zora girince
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Birinci Lozan’ın ilk oturumu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ey nur kardeş! Bilhassa sen dikkat et!”
    Cenk ÇALIK

    Yirmi günlük mucize: Arı
    Risale-i Nur'dan

    Müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız takvadır
    Zafer AKINCI

    Cumhuriyetin neresindeyiz?
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe rejim”in anayasa atraksiyonu
    Abdil YILDIRIM

    İhtiyarlık ihtar ediyor
    Sebahattin YAŞAR

    Kitap fuarları bize ne diyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.