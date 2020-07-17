Karadeniz için sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgeleri sağanak yağışın etkisi altında olacak. Hava sıcaklığının iç bölgelerde 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.