Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Ordu'nun yüksek rakımlı köy ve yaylaları, havanın soğumasının ardından beyaza büründü.

Bayburt'ta geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bölgedeki çobanların büyük ve küçükbaş hayvanlarını kara rağmen otlatmaya çalıştığı görüldü. Rize Rize'de hafta başından itibaren havanın soğumasıyla yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan 2 bin rakımın üzerindeki yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Çağrankaya, Huser, Samistal, Pokut, Sal yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti, 3 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Geçidi'nde de kar kalınlığının 15 santimetreye yaklaştığını belirtti. Ordu Ordu'nun yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü. Kentte etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Çambaşı Yaylası ve çevresindeki obalar ile yüksek rakımlı noktalarda yerini kara bıraktı. Gümüşhane Gümüşhane'de yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Şehri etkisi altına alan soğuk hava ve yağmurlu hava, dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Yağış, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Geçidi, Kostan Dağı Geçidi ile Kürtün ilçesine bağlı Kazıkbeli, Çıkrıkdüzü, Güvende Yaylası, Torul ilçesinin Minarlı Yaylası, Abdalmusa Tepesi ve Yağmurdere Vadisi'nde etkili oldu. AA

Okunma Sayısı: 160

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.