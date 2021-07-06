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7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul 'Ekspres YHT' seferleri 10 Temmuz'da başlayacak

06 Temmuz 2021, Salı 15:00
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren seferlerinin başlayacağını belirterek "Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak, yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçilmesi kararı alındığını ve bu çerçevede demir yolu yolcu taşımacılığında da bazı düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar 57 milyon yolcu taşıyan YHT'lerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 50 kapasiteli hizmet verdiğini anımsatan Karaismailoğlu, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlamasının sona erdiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, 1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, Kurban Bayramı tatili öncesinde 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Günlük sefer sayılarının Ankara-İstanbul-Ankara hattında 10'dan 14'e, Konya-İstanbul-Konya hattında 4'ten 6'ya, Ankara-Konya-Ankara hattında 8'den 10'a, Ankara-Eskişehir-Ankara hattında 4'ten 6'ya yükseltildi. Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri ve gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm parkurlardaki YHT seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı."

Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferlerinin de başlayacağını aktaran Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz'da saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT 'ekspres' olacak. Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak." ifadelerini kullandı.

YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla seyahat sürelerinin önemli oranda düştüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, "YHT artı otobüs" bağlantısıyla Ankara-Bursa hattında seyahatin 4 saate, Konya-Bursa hattında 4 saat 15 dakikaya, Ankara-Karaman hattında 3 saat 35 dakikaya ve İstanbul-Karaman hattında 6 saat 55 dakikaya indiğini bildirdi.

"YHT seferlerinin artırılmasıyla 16 bin 92 ilave kapasite sağlandı"

Karaismailoğlu, yolcu yoğunluğunun bayram tatilinin uzun olması nedeniyle önemli oranda artmasını beklediklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mart 2020'den beri seyahat ve diğer kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlarımız, Ramazan ve Kurban bayramlarını evlerinde geçirdi. Bu bayramda, hem kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması hem okulların tatil olması hem de yaz tatiline denk gelmesi dolayısıyla şehirler arası seyahatler önemli oranda yoğunlaşacaktır. YHT seferlerinin artırılmasıyla günlük 4 bin 542, toplamda 16 bin 92 ilave kapasite sağlandı."

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde salgın döneminde her türlü tedbiri alarak sağlıklı ve güvenli seyahat imkanı sunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin, kademeli normalleşme döneminde de her türlü tedbiri alarak en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, vatandaşlardan da sosyal mesafe, maske ve el hijyeni kurallarına uymaları konusunda hassasiyet beklediklerine dikkati çekerek, "Bayramı bayram gibi yaşamak, daha sonrasında üzülmemek için herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." dedi.

28 Mart 2020'den itibaren seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin ilk etapta 12 Temmuz'dan sonra hizmete başlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, bu kapsamda Doğu Ekspresi, Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi, Göller Ekspresi'nin işletileceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, sık seyahat edenler için YHT'lerde ve diğer trenlerde abonman paket satışının devam ettiğini vurgulayarak, orta ve yakın şehirler arasında daha önce işletilmeye başlanan bölgesel trenlerin 32 ayrı güzergahta günde 162 sefer yaptığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, şehir içi toplu ulaşımda Marmaray ve Başkentray'da normal seferlerle hizmete devam edildiğini de sözlerine ekledi.

AA

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