Katliam gibi kaza Tekirdağ’ın Saray-Çerkezköy ilçesi karayolunda meydana geldi.

Kırklareli’nin Vize ilçesinden Tekirdağ’ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı’nda 34 BGE 76 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpışarak devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları güçlükle aracın içinden çıkarabildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tekirdağ- Çerkezköy karayolu ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi. AA

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