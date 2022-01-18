Kayseri depreminde evlerde çatlak oluştu

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerde çatlaklar görüldü.
AFAD’a göre saat 02:28’te kayda geçen depremin derinliği 23,75 kilometreydi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, deprem nedeniyle bütün ekiplerin sahada olduğunu aktardı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, saat 03:35’teki açıklamasında, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti. Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, şiddetli depreme şahit olduklarını, ilk belirlemelere göre bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.
AA