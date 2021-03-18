Kilis'e 2 roket düştü

Boş araziyle mermer atölyesine düşen 2 roket patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü. Alınan bilgiye göre, Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü. Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı. AA

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