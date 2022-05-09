Kirazın kilosu 1000 lira

Mersin’in Tarsus ilçesinde yılın ilk tufranda kiraz hasadı yapıldı.

Ziraat Mühendisleri Kemal Karaoğlu ve Deniz Gürbüz tarafından Ulaş Mahallesi’nde ilk etapta 8 çeşit üzerinden adaptasyon çalışması yapıldı. 30 dönüm alanda yetiştirilen üç çeşit turfanda kirazın hasadına başlandı. Dönümde 700 kilo verim alınan ürünler, erkenci olması sebebiyle 800-1000 TL arası fiyatla satışa sunuldu. Deniz Gürbüz, yaklaşık 8 yıldır bölgede adaptasyon çalışmasını yaptıklarını belirterek, “Turfanda kirazda amaç, bölgeye daha fazla kiraz üretimi yaptırmak ve daha fazla kazanç sağlamaktır. Kirazın şu an tanesi 4-5 liraya denk geliyor. Erken olduğu için fiyat yüksek ancak normal sezonda bu fiyatlar çok düşer” dedi. Haber Merkezi

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