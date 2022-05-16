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16 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kırşehir ve Kayseri'de sel

16 Mayıs 2022, Pazartesi 14:26
Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dolu eşliğinde aralıklarla devam eden sağanak, bazı yerleşim yerlerinde sele neden oldu.

Kırşehir'de dolu eşliğinde devam eden sağanak, bazı köylerde sele neden oldu.

İl genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış daha sonra doluya dönüştü.

Aralıkla devam eden yağış nedeniyle merkeze bağlı Yeşilli ve Çadırlı Hacıbayram köyleriyle Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı ve Hüseyinli köyleri arasında sel meydana geldi.

Yeşilli köyünde mevsimlik işçilerin çadırları zarar gördü, Çadırlı Hacıbayram köyünde 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik işçiler için bölgeye çadır götürdü.

Boztepe'ye bağlı Harmanaltı ve Hüseyinli köylerindeki sel nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, iki köy sınırındaki yolda mahsur kalan bir süt aracı traktörle çekildi.

Kayseri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de sağanak nedeniyle sel oluştu.

İlçede akşama doğru başlayan yağmur, zamanla etkisini artırdı. Aralıksız devam eden yağışın etkisiyle kırsalda yer alan Kapuzbaşı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden gelen sel, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda bozulmalara neden oldu.

Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Aralıksız devam eden yağışın etkisiyle Büyük Çakır Mahallesi Kapuzbaşı yolunun bir kısmında göçük oluştu. 

Çöken yolda ekipler önlem alırken, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne ulaşım tek yönlü sağlanıyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam üzeri yağan sağanak sonrası gelen sel nedeni ile Kapuzbaşı Mahallesi sakinlerimize ve dostlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun inşallah. İş makinalarımız ve ekiplerimiz bölgede." ifadelerini kullandı.

AA

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  • Gültekin

    16.5.2022 16:08:27

    Kayseri ve Kırşehir merkeze bağlı ilçelerde meydana gelen sağanak yağışın sele dönüşmesiyle maddi hasarların oluşmasından bütün muhataplara geçmiş olsun diyoruz. Bu göz göre göre gelen afetlerle ilgili her zaman aynı manzaraların oluşmasından samimi bir vatandaş olarak çok üzüntü duyuyoruz. Heyelana açık alanlarda mutlak teraslama yöntemiyle toprak kaymaları önlemek mümkün olduğu halde niçin tedbir alınmıyor?

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