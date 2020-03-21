Kışla yemekhanelerinde yeni düzen

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele çerçevesinde kışla yemekhanelerinde düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve askerlerin aralıklı düzende oturtulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alınmasına devam edildiği vurgulandı. Kışla yemekhanelerinde düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin uygulandığı belirtilen paylaşımda, "Askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor." ifadelerine yer verildi. AA

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