Kitap okuyana çay bedava

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde çay ocağı işleten Murat Yanmaz, kitap okuyanlara içtikleri çayın ücretini almıyor.

İnsanları kitap okumaya teşvik etmek için kampanya başlatan Murat Yanmaz, kitap okuyan müşterilerine çay ikram ediyor. Çay ocağının bir bölümüne kitaplık yaptıran Yanmaz, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitapları müşterilerinin beğenisine sunuyor. Yanmaz, kitabın özetini çıkaran müşterilerine ise bir hafta boyunca çayı ücretsiz servis ediyor. Her yaştan müşterinin kitap okumak için çay ocağına gelmesi Yanmaz’ı memnun ediyor. Yanmaz, “Kitap kampanyası düşündük. Çevremizden, dostlarımızdan rica ediyoruz; ellerinde okumadıkları kitapları varsa bize getirsinler.” diye konuştu. Sigara bağımlısı müşterilerini de bu alışkanlıktan vazgeçirmek için kampanya yaptığını belirten Yanmaz, “Müşterimizi etkilemeye, doğru şeylere yöneltmeye çalışıyoruz. Ayrıca sigarayı bıraktığını kanıtlayan olursa ona bir hafta boyunca çay bedava.” bilgisini paylaştı.