Kocaeli'nde fındık hasadı başladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde üreticiler, fındığın olgunlaşmasıyla hasat mesaisine başladı.

Kandıra ilçesinin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık, taban fiyatının açıklanmasının ardından üreticiler tarafından toplanıyor. Bu yıl günlük yevmiyenin 120 lira olduğu fındık toplama işinde bazı üreticiler hasadı kendi imkanlarıyla yaparken, bazıları da mevsimlik işçileri tercih ediyor. Zahmetli olan fındık hasadında özellikle doğu illerinden gelen mevsimlik işçiler, sezon boyunca fındık toplayacak.

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