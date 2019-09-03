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3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Kocaeli Pikniği’nde uhuvvet buluşması

03 Eylül 2019, Salı 17:31
Geleneksel Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Pikniği, Nur Talebelerini buluşturarak uhuvvete vesile oldu.

Yeni Asya Gazetesi İzmit Temsilciliği ile Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel “Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Pikniği” geçtiğimiz Pazar günü Sapanca Gölü kıyısındaki Seka Kamp Yeri Tesisleri’nde yapıldı.  Toplantıya Kocaeli il ve ilçelerindeki Yeni Asya Okuyucusu Nur Talebelerinin yanı sıra Düzce, Yalova, Ankara, İstanbul, Adapazarı, Bursa illerinden de birçok kişi katıldı. Program, sabah kahvaltısı ile başladı. Kahvaltının ardından katılımcılar birbirleri ile sohbet ederek hasret giderdiler. Çocuklar arasında halat çekme, çuval yarışı, ağızda kaşık ile yumurta taşıma yarışmaları yapıldı. 

Müfritane irtibatın önemi vurgulandı

Çocukların ve ailelerinin neşeli vakit geçirdiği piknikte öğlen namazının ardından 17 Ağustos’da meydana gelen depremde vefat eden başta Nur Talebeleri olmak üzere bütün vefat edenler için Kur’ân-ı Kerîm okundu ve İsmail Hocanın yapmış olduğu duâ ile vefat edenler anıldı. Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı adına Mahmut Çökren’in yaptığı Uhuvvet dersi ile devam eden programda Çökren, bu tarz toplantıların önemini vurgulayarak  müfritane irtibatın ehemmiyeti ile gösterilen ilgiden ötürü katılımcılara teşekkür etti. İkram ve sohbetler ile son bulan programda seneye buluşmak dileği ile kucaklaşılarak ayrıldı.

Kocaeli - Nurullah ÖZEN

Haber Merkezi

Etiketler: Kocaeli, Yeni Asya, uhuvvet, Risale-i Nur
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