Kocaeli Pikniğinde muhabbet buluşması

Gazetemiz İzmit Temsilciliği ile Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel “Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Pikniği” geçtiğimiz Pazar günü Sapanca Gölü kıyısındaki Seka Kamp Yeri Tesisleri’nde yapıldı.

KOCAELİ - ALİ DÖNMEZ

Buluşmaya Kocaeli il ve ilçelerindeki Yeni Asya Okuyucusu Nur Talebelerinin yanı sıra Düzce, Yalova, İstanbul, Sakarya, Ankara, Bursa illerinden de katılanlar oldu.

Sabah kahvaltısı ile başlayan programda pandemi sebebiyle uzun süredir bir araya gelemeyen katılımcılar birbirleri ile sohbet ederek hasret giderdiler.

Organizesini Raif Çökren’in yapmış olduğu halat çekme, çuval yarış ve ağızda kaşık ile yumurta taşıma yarışmaları yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi, çocukların ve ailelerinin neşeli vakit geçirdiği piknikte öğlen namazının ardından 17 Ağustos’da meydana gelen depremde vefat eden başta Nur Talebeleri olmak üzere bütün vefat edenler için Kur’ân-ı Kerîm okundu ve Mehmet Ali Kaya Hocanın yapmış olduğu duâ ile vefat edenler anıldı.

Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı adına Nureddin Abut’un yaptığı ders ile devam eden programda, bu tarz toplantıların önemi vurgulanarak müfridane irtibatın ehemmiyeti ile gösterilen ilgiden ötürü katılımcılara teşekkür edildi. İkram ve sohbetler ile son bulan programda seneye buluşmak dileği ile ayrıldı.