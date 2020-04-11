Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir mahalle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kırsal Söğüt Mahallesi'nde, ortaya çıkan Kovid-19 vakası nedeniyle, olası başka vakaların önüne geçmek için giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi. Tüm mahalle halkının sağlık taramasından geçirildiği ve olası vakalara karşı her türlü tedbirin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kaymakamlığımızın koordinesinde Jandarma Komutanlığımız tarafından mahallenin kontrolü ve güvenliği, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca sağlık kontrolü ve takibi sağlanacak, Vefa Sosyal Destek Grubunca da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacaktır. Süreç tarafımızdan aralıksız şekilde takip edilmektedir." NTV

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