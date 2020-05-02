Koparmanın cezası 73 bin TL

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesindeki göl çevresinde, endemik türler arasında yer alan “Eber sarısı”nı koparanlara ve taşıyanlara 73 bin 747 lira para cezası veriliyor.

“Baklagillerin kraliçesi” olarak adlandırılan Eber sarısı, dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde yetişiyor. Her yıl onlarca fotoğrafçı, Mayıs ayında bu türleri fotoğraflamak üzere göl kenarına geliyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, şöyle konuştu: “Bölge, Doğa Koruma ve Millî Parklar’ın gözetimi altında, etrafı çitle çevrilmiş durumda. Onun için nesli tehlike altında olan türlerden biri olan Eber sarısının koparılması, tahrip edilmesi veya biyokaçakçılık bazında kullanılması ve ziyan edilmesiyle ilgili ciddî maddî yaptırımlar bulunmakta.Bu özel günlerde doğaya daha hassas davranmak durumundayız.”