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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek normal servise alındı

11 Kasım 2020, Çarşamba 11:05
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in normal servise alındığını, durumunun iyi gittiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, Başkan Böcek'i tedavi gördüğü serviste ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu'ndan bilgi aldı.

Böcek'i tüm sağlık ekibinin gayretleri sonucu dün itibarıyla servise çıkardıklarını belirten Özkan, "Muhittin Böcek'in durumu iyiye gidiyor, morali yerinde. Bu aşamaya gelmesi bizler için oldukça sevindirici. Bu süreçte tüm personelimiz büyük gayret gösterdiler." ifadesini kullandı.

Sağlık ekibini kutlayan Özkan, Böcek'in servis odasına alınmasının önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler: Koronavirüs, tedavi, Muhittin Böcek
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