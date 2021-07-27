Kovid, alkol yasağı getirdi

Fransa'da bir vilayette daha alkol yasaklandı. 24 saatte 5 bin 307 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’asının belirlendiği Fransa'da, Alpes-Maritimes vilayetinden sonra Bas-Rhin vilayetinde de kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Fransa’da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 307 artışla 5 milyon 999 bin 244’e yükseldi. Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 oldu. Paris - aa *** Bas-Rhin’de de alkol yasağı Diğer yandan Alpes-Maritimes vilayetinden sonra, ülkenin doğusundaki Bas-Rhin vilayetinde de Kovid-19 vakalarının hızla artması sebebiyle 17 Haziran’da kamuya açık alanların büyük kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu yeniden yürürlüğe konuldu. Vak’a sayısının her 100 binde 147’ye çıktığı vilayette, halka açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı. AA

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