Kumluca'daki orman yangınında son durum?

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor. AA

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