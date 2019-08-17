Kurban kesim alanları ilâçlanıyor

Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, başşehir genelinde 26 mobil, 15 araçüstü atomizer ve 220 personelle kurban satış ve kesim alanlarında bakteri oluşumunu engellemek için dezenfekte çalışması yapıyor.

Başşehir’de kurban kesim ve satış alanlarında bayram öncesi başlattığı ilâçlama ve dezenfekte çalışmalarını bayram sonrasında da devam ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, mikroorganizmaların üremesini engelleyerek muhtemel hastalıkların önüne geçiyor. Halk ve çevre sağlığını gözeterek şehrin dört bir yanında titizlikle ilâçlama çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşlar tarafından yoğun olarak tercih edilen park ve rekreasyonların yanı sıra kurban kesim ve satış yerlerini bayram sonrasında da ilâçlayarak koruyucu tedbirler alıyor. Kurban Bayramı süresince gerekli tedbirleri alan ilâçlama ekipleri, hayvanlar kadar toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek bakteri oluşumunun önüne geçmek için bayram sonrasında da bu alanlarda 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personel ile ilâçlama çalışması yürütüyor. Başşehir genelindeki kurban kesim noktalarında ilâçlama ve dezenfekte çalışması yürüten ekipler, vektörel kaynaklı hastalıkların önlenmesi için karasinek, bit, pire, kene gibi şehir zararlılarına karşı etkin bir mücadele gerçekleştiriyor. Ankara - Fatih Karagöz

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