"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama

06 Kasım 2020, Cuma 10:10
Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik Başkanlığında toplandığı belirtildi. 

Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, söz konusu saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan

kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları başkanlarının muaf tutulduğu bildirildi.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

AA

Etiketler: Kütahya, 65 yaş ve üzeri, kısıtlama
Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump bu sefer de Twitter'ı hedef aldı

    Joe Biden: Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından asgari ücret açıklaması

    Trump'tan 'seçimi ben kazandım' açıklaması

    Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama

    İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

    Dışişleri'nden İsrail'e tepki

    İngiltere'de halk karantinayı protesto etti: 104 gözaltı

    Dönüşüm rant değil, afet odaklı olmalı

    'Ahlâk çökerse ekonomi de, hukuk da çöker'

    'Adalet yok, devlet yönetilemiyor'

    6 milyon öğrenci EBA'dan yararlanamıyor

    Sivasspor, Karabağ'ı 2-0'la geçti

    İzmir depreminde yıkılan binalara ilişkin 9 şüpheli hakkında karar

    İstifa etmişti... Kosova Cumhurbaşkanı, Lahey'de gözaltına alındı

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19'a ilişkin yeni genelge

    Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi

    Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan işçiler dualarla uğurlandı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 81 vatandaş daha vefat etti

    Süleyman Soylu'nun koronavirüs tedavisi evde devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklar artık bitsin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Ahlâk çökerse ekonomi de, hukuk da çöker'
    Ahmet BATTAL

    Nerde bu kanun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Rakamlarla Cehennemde sonsuzluk
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ın rahmeti musîbetlere nasıl müsaade ediyor?
    Genel

    'Adalet yok, devlet yönetilemiyor'
    Faruk ÇAKIR

    ‘Taşıyıcı kolon’ sağlam olmalı
    Emin Fırat

    İnsanlığa bir umut

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.