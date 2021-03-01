Lebaleb batırdınız bizi

Trabzon’da dükkânını “Namuslu bir şekilde battık” diye satışa çıkaran esnaf İbrahim Odabaşı, “Pandemi sürecinde lebalep batırdınız bizi” diye sitem etti.

Pandemi sebebiyle geçici olarak dükkânını kapatan esnaf zor duruma düştü. Esnaf iş yapamıyordu, ancak faturalar, vergi ödemesi geliyordu. Çoğu da dükkânını kalıcı olarak kapatmak zorunda kaldı. Dükkânı batan esnaflardan birisi de Trabzon’daki lokantacı İbrahim Odabaş’tı. “Namuslu bir şekilde battık” diye pankart asıp dükkânını satışa çıkaran İbrahim Odabaş, derdini ANKA’ya anlattı. Dükkânı önünde eylem de yapan Odabaş, esnafın derdini seçim zamanı gelen milletvekillerini dinlemediğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Namuslu bir şekilde battık derken devletimizin koyduğu kurallara uyduk, hiçbir şekilde açmadık, bir şey yapmadık. Ama yapmadığımız halde onlar söylenenin tam tersini yaptı. Kongreler yaptı, kayak merkezini açtı. Hiç alâkası olmayan insanlar güzel yaşarken benim çalışan işçilerime bile maaş hacizleri geliyor şu anda.” Ankara - Anka

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