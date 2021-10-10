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10 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Lezzetin yolculuğu başladı: ''Kabak da artık lüks tüketim oldu''

10 Ekim 2021, Pazar 15:03
Sakarya'nın coğrafi işaret tesciline sahip bal kabağı, ekiminden hasadına, taşınmasından usta ellerde pişip sofralara ulaşmasına kadar uzun bir yolculuğun ardından damakları şenlendiriyor.

Bereketli topraklarda bin bir zahmetle yetiştirilen Adapazarı'nın büyük ve doyurucu meşhur beyaz kestane kabağının hasadı başladı.

Çiftçiler tarafından kesilen kabaklar, olgunlaşması için bir süre tarlada bekletiliyor. Daha sonra tarladan kaldırılan kabaklar önce depolara, buradan da tatlı üretim yerlerine ulaştırılıyor. Depolardan pazar tezgahları veya restoranlara gönderilen kabaklar, usta ellerde pişirilip sofralara servis ediliyor.

Tatlısıyla damakları şenlendiren kabak, çorba, börek, lokum, marmelat ve reçel çeşitleriyle de sofraları süslüyor.

"Verim az ancak fiyatlar yüksek"

Kabak üreticisi Salih Özmen, çiftçilerin kabaklarını depolara çekmeye başladığını söyledi. 

Geçmiş yıllara göre verimin az ancak fiyatların yüksek olduğunu belirten Özmen, "Çiftçiler açısından da güzel. Çiftçiler daha önceki yıllarda para yapmadığı için mısıra, ayçiçeğine yöneldi. Bu nedenle bu yıl kabak üretimimiz az. Kabağın bu yıl azlığından dolayı fiyatlar yüksek." dedi. 

Özmen, kabağın bakımını yapan çiftçilerin verimden memnun kaldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabağı toptancılara, hallere gönderiyoruz, kalan malları depolarımıza çekiyoruz. Bu yıl kabağın azlığından dolayı mallarımızın depoda uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Kabak da artık lüks tüketim oldu. Geçen yıl 300 ton mal depolamıştım, bu yıl da aynı şekilde mal depolamayı düşünüyorum. Geçen iki yıllık süreçte depodan mal attığımız çok oldu, çekincelerimiz var ama bu yıl inşallah atmayız." 

Türkiye genelinde özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde kabak tüketiminin çok olduğunu aktaran Özmen, "Genellikle tatlı olarak tüketilen kabağımız, börekte kullanılır, kimi bölgede çorbasını yaparlar. Sakarya'da çok çeşidi var. Lokumu, tatlısı, böreği, çorbası yapılıyor. Pasta ürünlerinde kullanılıyor. Bu yıl kabağı alan da satan da memnun. Allah, çiftçinin emeğini almayı nasip etsin." diye konuştu.

"Almanya'ya çok fazla ihracat yapılıyor"

Erenler Ziraat Odası Genel Sekreteri Müjdat Duman da coğrafi işaretini alan kabağın tanıtımıyla ilgili Büyükşehir Belediyesinin güzel çalışmalar yaptığını, bunların çiftçiler ve kent esnafından takdir gördüğünü kaydetti.

Bölgede her yıl 3 bin 500 dekarlık alanda kabak ekildiğine dikkati çeken Duman, "Mısır Araştırma Enstitüsünde geliştirilen 'Arıcan 97' ve 'Balkız' isimli iki çeşit kabak tohumu var. Bu tohumlardan çok güzel verim alınıyor. Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 bin dekarlık alanda kabak ekiliyor. Bölgemizin iklimi kabağa çok uygun olduğu için verimi de yüksektir. Dönüm başına ortalama en az 1,5-2 ton, en yüksek de 4,5 tona kadar çıkıyor. Sakarya'da bu yıl yaklaşık 10 bin ton kabak hasadı bekliyoruz." diye konuştu. 

Duman, bölgede yetişen kabakların ihraç edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ürünlerimizde pestisit kalıntısı yoktur. Ürünlerimizin albenisi de vardır. Bu nedenle ürettiğimiz mallar, ihracatlık mallardır. Tatil bölgelerine de gönderilen kabağımız, iç piyasada yoğun tüketiliyor. Esnaf lokantasından en lüks restoranlara kadar herkesin kabağı pişirme tarzı farklıdır. Herkes müşterisine farklı şekilde sunar. Bu nedenle burada yetişen 10 bin ton kabağın en az bin tonu Sakarya'da tüketilmekte. Almanya'ya çok fazla ihracat yapılıyor. Orada da Türk vatandaşlarımız çok fazla. Fransa'da da kabağın çorbası yapılıyor. Fransızlar, kabağın kıymetini biliyor."

AA

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