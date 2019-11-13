LÖSEV'den Sağlık Bakanı Koca'nın iddialarına cevap

LÖSEV'den yapılan açıklamada Koca'nın yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi

LÖSEV'den yapılan açıklama şu şekilde:

"LÖSEV'in Milletin Tuğlaları ile inşa ettiği ve 2016 yılından beri 400 yataklı tam ruhsat yerine 75 yataklı çeyrek ruhsat ile engellendiği LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi ile ilgili olarak, Dr. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar gerçekleri yansıtmamakta olup, birbirinden kopuk, çözümden uzak, hoş olmayan bir algı yönetim tarzını düşündürmektedir. Bu konuda herhangi bir polemiğe girmek yanlıştır. Bir tek gerçek vardır o da LÖSEV'e halen 400 yataklı tam ruhsatımızın verilmemiş olmasıdır.

Bizler siyasetler üstü çalışmaları ile hayatını Lösemili çocuklar ve kanser hastalarına adamış bilim insanlarıyız. Tek derdimiz daha fazla yavrumuzu ve hastamızı tedavi etmek ve yüzde 92 başarı ile iyileştirmektir. Şunun altını önemle çizmek isteriz ki, LÖSEV tam 20 senedir tek bir lösemili çocuk hastadan tek kuruş para - fark almamıştır. Bırakın para almayı, tüm çocuklara maddi, et, giysi, gıda ve kırtasiye yardımları yaparak onları hayata bağlamıştır. Özel bazı hastane ve üniversitelerin de sahibi olan Sayın Koca'ya gerekli yanıtlar bu çözümsüzlüğün gerçek mağduru ve tarafı olan Lösemili aileler tarafından verileceğine inanıyoruz."